Meksikalı çelik üreticilerinin fiyatları Ocak ayında %0,8 düştü

Pazartesi, 12 Şubat 2024 11:13:13 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksikalı çelik şirketlerinin fiyatları arka arkaya 16. defa yıllık bazda düşerek bu yılın Ocak ayında yıllık %0,8 geriledi.

Söz konusu ayda petrol hariç ve hizmetler dahil üretici fiyat endeksi yıllık %1,2 artarken, petrol ve hizmetler dahil yıllık %1 yükseldi. Ülkenin genel enflasyon seviyesi %4,9 seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında en büyük düşüş, %7,6 ile inşaat demiri fiyatlarında görüldü. Slab fiyatları %3,6 düşerken sac fiyatları %2,1 yükseldi. Madeni mineral, tel, çubuk, filmaşin, yapısal çelik, demir cevheri ve kesme ve bükme fiyatları sırasıyla %8,7, %8, %6, %5,8, %4,8 ve %4,3 geriledi. Meksika piyasasında ana metal üretici fiyatları %5,9 geriledi.

Bununla birlikte Ocak ayında konut dışı inşaat fiyatları %1,2, depo ve endüstriyel tesis inşaat fiyatları %1,2, galvanizli sac fiyatları %1,7, konut inşaat fiyatları %2,9, motorlu taşıma fiyatları %4,6, orta voltajlı elektrik fiyatları %5 ve yüksek voltajlı elektrik fiyatları %6,4 artış gösterdi.