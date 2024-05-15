Meksikalı çelik üreticilerinin fiyatları Nisan ayında %3,8 düştü

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 09:53:01 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksikalı çelik şirketlerinin fiyatları arka arkaya 19 ay düşüş kaydederek bu yılın Nisan ayında yıllık %3,8, aylık %1,7 geriledi.

Söz konusu ayda petrol hariç ve hizmetler dahil üretici fiyat endeksi yıllık %2,4 artarken, petrol ve hizmetler dahil yıllık %2,6 yükseldi. Ülkenin genel enflasyon seviyesi %4,7 artış gösterdi.

Nisan ayında en büyük düşüş, %16,6 ile inşaat demiri fiyatlarında görüldü. Slab fiyatları %2,3 düşerken sac fiyatları %0,2 gevşedi. Bununla birlikte filmaşin fiyatlarında %12,9 düşüş kaydedildi.

Sac fiyatlarındaki düşüş son üç aydır görülen artışları sona erdirirken sac fiyatları 2022 yılının Eylül ayı ve 2023 yılının Aralık ayı arasında 16 ay boyunca gevşemişti.

Nisan ayında tel, profil ve galvanizli sac fiyatları sırasıyla %10,3, %10 ve %6,7 düşüş kaydetti. Yüksek ölçekli çelik tank ve çubuk fiyatları %5,3 gerilerken dökme ve kalıp çelik parçaların fiyatları %3,8 aşağı yönlü hareket etti. Tel ürünleri %2,9, düşük ölçekli çelik ürün ambalajı %2,7 ve elektriksiz el aletleri fiyatları %2,2 geriledi.