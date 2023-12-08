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Meksikalı çelik üreticilerinin fiyatları Kasım ayında %5,3 düştü

Cuma, 08 Aralık 2023 09:56:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksikalı çelik şirketlerinin fiyatları arka arkaya 14. defa yıllık bazda düşerek Kasım ayında yıllık %5,3 geriledi.

Söz konusu ayda petrol hariç ve hizmetler dahil üretici fiyat endeksi yıllık %1,7 artarken, petrol ve hizmetler dahil yıllık %1,2 yükseldi. Ülkenin genel enflasyon seviyesi %4,3’te yer aldı.

Kasım ayında en büyük düşüş, %10,4 ile inşaat demiri fiyatlarında görüldü. Sac fiyatları %4,2, slab fiyatları %4,1 geriledi. Tel, filmaşin, galvanizli sac, çelik çubuk, profil, kömür, tel ürünler ve yapısal çelik fiyatları sırasıyla %12,8, %12,6, %12, %10,9, %6, %5,1, %4,8, ve %2 düşüş gösterdi.

Yüksek voltajlı elektrik fiyatları Kasım ayında yıllık %7,1 artış gösterdi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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