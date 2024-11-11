Meksikalı çelik üreticilerinin fiyatları Ekim ayında %0,4 yükseldi

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksikalı çelik şirketlerinin fiyatları son 24 aydır görülen aşağı yönlü harekete ara verdi ve bu yılın Ekim ayında yıllık %0,4 yükseldi.
Söz konusu ayda petrol hariç ve hizmetler dahil üretici fiyat endeksi yıllık %5,1 artarken, petrol ve hizmetler dahil yıllık %5,1 yükseldi. Ülkenin genel enflasyon seviyesi %4,8 seviyesinde yer aldı.
Ülkede inşaat demiri fiyatları %6,5 gerilerken çelik profil fiyatları %4,7, tel fiyatları %2,3, çubuk fiyatları %1,3 ve yapısal çelik fiyatları %1 geriledi.
Filmaşin fiyatları %2,9 artış kaydederken galvanizli sac fiyatları %5,9 yükseldi.