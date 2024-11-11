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Meksikalı çelik üreticilerinin fiyatları Ekim ayında %0,4 yükseldi

Pazartesi, 11 Kasım 2024 13:48:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksikalı çelik şirketlerinin fiyatları son 24 aydır görülen aşağı yönlü harekete ara verdi ve bu yılın Ekim ayında yıllık %0,4 yükseldi.

Söz konusu ayda petrol hariç ve hizmetler dahil üretici fiyat endeksi yıllık %5,1 artarken, petrol ve hizmetler dahil yıllık %5,1 yükseldi. Ülkenin genel enflasyon seviyesi %4,8 seviyesinde yer aldı.

Ülkede inşaat demiri fiyatları %6,5 gerilerken çelik profil fiyatları %4,7, tel fiyatları %2,3, çubuk fiyatları %1,3 ve yapısal çelik fiyatları %1 geriledi.

Filmaşin fiyatları %2,9 artış kaydederken galvanizli sac fiyatları %5,9 yükseldi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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