Meksikalı çelik üreticilerinin fiyatları Aralık ayında %2,3 düştü

Cuma, 12 Ocak 2024 09:02:09 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksikalı çelik şirketlerinin fiyatları arka arkaya 15. defa yıllık bazda düşerek geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %2,3 geriledi.

Söz konusu ayda petrol hariç ve hizmetler dahil üretici fiyat endeksi yıllık %1,4 artarken, petrol ve hizmetler dahil yıllık %1 yükseldi. Ülkenin genel enflasyon seviyesi %4,7 seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında en büyük düşüş, %7,3 ile inşaat demiri fiyatlarında görüldü. Slab fiyatları %3,8, sac fiyatları %0,3 geriledi. Filmaşin, çubuk, profil, boru, galvanizli sac, yapısal çelik ve boyalı çelik fiyatları sırasıyla %9,8, %8,6, %4,9, %4,3, %3,5, %2,6 ve %0,2 düşüş gösterdi.

Demir cevheri fiyatları %5,2 gerileme kaydederken sac kesme ve bükme fiyatları %5,5, hava yolu taşıma fiyatları %4,5 ve deniz yolu taşıma fiyatları %3 düştü.

Yüksek voltajlı elektrik fiyatları Aralık ayında yıllık %6,2 artış gösterdi.