﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksikalı çelik üreticilerinin fiyatları Aralık ayında %2,3 düştü

Cuma, 12 Ocak 2024 09:02:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksikalı çelik şirketlerinin fiyatları arka arkaya 15. defa yıllık bazda düşerek geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %2,3 geriledi.

Söz konusu ayda petrol hariç ve hizmetler dahil üretici fiyat endeksi yıllık %1,4 artarken, petrol ve hizmetler dahil yıllık %1 yükseldi. Ülkenin genel enflasyon seviyesi %4,7 seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında en büyük düşüş, %7,3 ile inşaat demiri fiyatlarında görüldü. Slab fiyatları %3,8, sac fiyatları %0,3 geriledi. Filmaşin, çubuk, profil, boru, galvanizli sac, yapısal çelik ve boyalı çelik fiyatları sırasıyla %9,8, %8,6, %4,9, %4,3, %3,5, %2,6 ve %0,2 düşüş gösterdi.

Demir cevheri fiyatları %5,2 gerileme kaydederken sac kesme ve bükme fiyatları %5,5, hava yolu taşıma fiyatları %4,5 ve deniz yolu taşıma fiyatları %3 düştü.

Yüksek voltajlı elektrik fiyatları Aralık ayında yıllık %6,2 artış gösterdi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

İtalyan EuroGroup Meksika’daki 55 milyon $’lık otomobil parçası tesisinin açılışını yaptı

12 Oca | Çelik Haberler

Meksika’nın çelik ithalatı değeri Kasım ayında %7 düştü

12 Oca | Çelik Haberler

Meksika otomobil parçası sektörü 2024’te 2 milyar $ doğrudan yabancı yatırım alabilir

11 Oca | Çelik Haberler

Meksikalı otomobil üreticileri 2024 yılında üretim rekoru kırılmasını bekliyor

11 Oca | Çelik Haberler

AMDA Meksika’nın 2024 yılı araç satış tahminlerini revize etti

11 Oca | Çelik Haberler

Meksika’da araç üretimi Aralık ayında %9,9 düştü

10 Oca | Çelik Haberler

Çin, Latin Amerika ülkeleri ile ticarette yeni bir deniz yolu rotası kullanacak

09 Oca | Çelik Haberler

AHMSA el değiştirmeden önce enerji borçlarını yeniden yapılandırmak istiyor

09 Oca | Çelik Haberler

ABD merkezli ağır kamyon üreticisi Meksika’ya 50 milyon $ yatırım yapacak

08 Oca | Çelik Haberler

Meksika’da yerel hurda fiyatları

08 Oca | Hurda ve Hammadde