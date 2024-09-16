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Meksikalı çelik üreticilerinin fiyatları Ağustos ayında %1,8 düştü

Pazartesi, 16 Eylül 2024 16:09:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksikalı çelik şirketlerinin fiyatları arka arkaya 23. defa yıllık bazda düşerek bu yılın Ağustos ayında yıllık %1,8 geriledi.

Söz konusu ayda petrol hariç ve hizmetler dahil üretici fiyat endeksi yıllık %5 artarken, petrol ve hizmetler dahil yıllık %4,9 yükseldi. Ülkenin genel enflasyon seviyesi %5 seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında en büyük düşüş, %9 ile inşaat demiri fiyatlarında görüldü. Levha fiyatları %1,2 düşerken slab fiyatları %0,6 gevşedi.

Aynı ayda çelik profil, filmaşin, galvanizli sac, tel, yapısal çelik, çubuk ve el aletleri fiyatları sırasıyla %13,4, %10,4, %6,3, %4,9, %4,2, %4,1 ve %26 geriledi.

Bununla birlikte Ağustos ayında sac kesme ve bükme fiyatları %4, boru ve direk fiyatları %4,3, minelenmiş parça fiyatları %5,3 ve madeni mineral fiyatları %5,4 artış kaydetti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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