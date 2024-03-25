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Meksikalı çelik üreticileri hükümetten USMCA incelemesi öncesinde strateji belirlemesini istiyor

Pazartesi, 25 Mart 2024 10:35:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

Son dönemlerde ABD’de senatörlerin Meksika’dan ithal çeliğe %25 vergi uygulaması ihtimali ile karşı karşıya kalan Meksikalı çelik üreticileri, Meksika hükümetinden USMCA anlaşmasının 2026 yılında ilk defa yapılacak incelemesine yönelik olarak bir strateji geliştirmesini talep etti.

Meksika Demir Çelik Birliği’nin (Canacero), eski Başkanı ve Başkan Yardımcısı Guillermo Voguel, “USMCA incelemesi başlamadan önce hükümetin bir strateji belirlemesi hayati önem taşıyor,” ifadelerini kullanarak Meksika’nın Çin’den ithal ettiği ürünleri ABD’ye sattığına yönelik iddiaların çürütülmesi ve buna yönelik önlemler uygulanması gerektiğini belirtti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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