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Meksikalı çelik şirketlerinin işçi sayısı Şubat ayında %0,2 düştü

Perşembe, 21 Mart 2024 10:49:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika çelik sektöründe resmi istihdam sayısı, bu yılın Şubat ayında yıllık %0,2 düşüşle 141.994 işçiye geriledi.

Sektördeki işçi sayısının gösterdiği 34 ay arka arkaya artış trendi kesildi. Nuevo Leon eyaleti yeni işe başlayan 756 işçi ile 29.260 işçi istihdam ederken bu sayı toplam istihdamın %20,6’sını oluşturdu.

32 eyaletten 18’inde istihdam artış gösterirken bu eyaletlerdeki toplam işçi sayısı 96.958 işçiye ulaştı. İstihdamın düştüğü 14 eyalet ise 45.036 işçi ile istihdamın tamamının %31,7’sini meydana etirdi.

İşçi sayısı en fazla artan eyaletler 756 işçi ile Nuevo León, 550 işçi ile Jalisco, 307 işçi ile Chihuahua, 220 işçi ile Michoacán ve 180 işçi ile Guanajuato oldu. AHMSA’nın bulunduğu Coahuila eyaletinde istihdam 1.253 düştü.

Şubat ayında çelik sektörü imalat sektöründeki istihdamın toplam %2,35’ini, Meksika’daki genel istihdamın ise %0,64’ünü meydana getirdi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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