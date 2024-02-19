Meksikalı çelik şirketlerinin işçi sayısı Ocak ayında %0,7 arttı

Pazartesi, 19 Şubat 2024 10:27:01 (GMT+3) | San Diego

Meksika çelik sektöründe resmi istihdam sayısı, bu yılın Ocak ayında yıllık %0,7 artışla 141.510 işçiye ulaştı.

Sektördeki işçi sayısı 34 ay arka arkaya artış kaydetmiş oldu. Nuevo Leon eyaleti yeni işe başlayan 724 işçi ile 29.041 işçi istihdam ederken Ocak ayında Jalisco eyaletinde 701 yeni işçi iş başı yaptı ve eyaletin çelik sektörü işçi sayısı 7.902 adede ulaştı.

Altos Hornos de México’nun (AHMSA) merkezi olan Coahuila eyaletindeki işçi sayısı 18.828’e gerilerken eyaletin çelik sektöründeki işçilerin %13,3’ünü meydana getirdi.

32 eyaletin 20’sinde istihdam artış gösterirken bu eyaletler 100.684 işçi ile toplam istihdamın %71,1’ini oluşturdu.

Ocak ayında çelik sektörü, imalat sektöründeki toplam istihdamın %2,35’ini, Meksika’nın genel istihdamının ise %0,64’ünü oluşturdu.