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Meksikalı çelik şirketlerinin işçi sayısı Ekim ayında %2,9 arttı

Çarşamba, 29 Kasım 2023 09:20:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika çelik sektöründe resmi istihdam sayısı, Ekim ayında yıllık %2,9 artışla 142.749 işçiye ulaştı.

Nuevo León 28.734 işçi ile (toplamın %20,1’i) Meksika’nın en büyük çelik ekonomisi olmayı sürdürürken Coahuila 19.014 işçi (%13,3), Meksika Eyaleti 13.121 işçi (%9,2), Guanajuato 11.900 işçi (%8,3) ve Veracruz 11.593 işçi (%8,3) istihdam ediyor. Bu beş eyalette çelik sektöründeki toplam işçilerin %59,3’ü bulunuyor.

Temmuz ayında çelik sektörü, imalat sektöründeki toplam istihdamın %2,35’ini, Meksika’nın genel istihdamının ise %0,65’ini oluşturdu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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