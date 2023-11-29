Meksikalı çelik şirketlerinin işçi sayısı Ekim ayında %2,9 arttı

Çarşamba, 29 Kasım 2023 09:20:07 (GMT+3) | San Diego

Meksika çelik sektöründe resmi istihdam sayısı, Ekim ayında yıllık %2,9 artışla 142.749 işçiye ulaştı.

Nuevo León 28.734 işçi ile (toplamın %20,1’i) Meksika’nın en büyük çelik ekonomisi olmayı sürdürürken Coahuila 19.014 işçi (%13,3), Meksika Eyaleti 13.121 işçi (%9,2), Guanajuato 11.900 işçi (%8,3) ve Veracruz 11.593 işçi (%8,3) istihdam ediyor. Bu beş eyalette çelik sektöründeki toplam işçilerin %59,3’ü bulunuyor.

Temmuz ayında çelik sektörü, imalat sektöründeki toplam istihdamın %2,35’ini, Meksika’nın genel istihdamının ise %0,65’ini oluşturdu.