﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksikalı çelik şirketlerinin işçi sayısı Aralık ayında %2,3 arttı

Perşembe, 18 Ocak 2024 10:02:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika çelik sektöründe resmi istihdam sayısı, geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %2,3 artışla 141.093 işçiye ulaştı.

Sektördeki işçi sayısı 33 ay arka arkaya artış kaydetmiş oldu. Aralık ayında Jalisco eyaletinde 652 yeni işçi iş başı yaptı ve eyaletin çelik sektörü işçi sayısı %9,1 artış gösterdi. Michoacán eyaleti de %5 veya 275 artışla 5.733 işçiye ulaşarak işe alımlarda geçmişe kıyasla büyük bir artış kaydetti.

Nuevo León 28.669 işçi ile (toplamın %20,3’ü) Meksika’nın en büyük çelik ekonomisi olmayı sürdürdü.

Altos Hornos de México’nun (AHMSA) merkezi olan Coahuila eyaletindeki işçi sayısı %5,3 düşüşle 18.904’e gerilerken eyaletin çelik sektöründeki işçilerin %13,4’ünü meydana getirdi.

Aralık ayında çelik sektörü, imalat sektöründeki toplam istihdamın %2,36’sını, Meksika’nın genel istihdamının ise %0,64’ünü oluşturdu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika’nın sac ve rulo levha tüketimi Kasım ayında yavaşladı

18 Oca | Çelik Haberler

Meksika’da filmaşin tüketimi Kasım ayında yıllık %8,6 arttı

18 Oca | Çelik Haberler

Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Kasım ayında %24 artış gösterdi

17 Oca | Çelik Haberler

Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Kasım ayında %21,6 arttı

17 Oca | Çelik Haberler

Meksika’nın demir cevheri ithalat değeri Kasım ayında %54,3 arttı

17 Oca | Çelik Haberler

Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Kasım ayında %30 yükseldi

16 Oca | Çelik Haberler

Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Kasım ayında %17,8 yükseldi

16 Oca | Çelik Haberler

Meksika’nın hurda ithalatı değeri Kasım’da %16 geriledi

16 Oca | Çelik Haberler

Meksika’da yerel hurda fiyatları

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Meksika’nın nihai mamul ithalatı Kasım ayında %31 arttı

15 Oca | Çelik Haberler