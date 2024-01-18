Meksikalı çelik şirketlerinin işçi sayısı Aralık ayında %2,3 arttı

Perşembe, 18 Ocak 2024 10:02:02 (GMT+3) | San Diego

Meksika çelik sektöründe resmi istihdam sayısı, geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %2,3 artışla 141.093 işçiye ulaştı.

Sektördeki işçi sayısı 33 ay arka arkaya artış kaydetmiş oldu. Aralık ayında Jalisco eyaletinde 652 yeni işçi iş başı yaptı ve eyaletin çelik sektörü işçi sayısı %9,1 artış gösterdi. Michoacán eyaleti de %5 veya 275 artışla 5.733 işçiye ulaşarak işe alımlarda geçmişe kıyasla büyük bir artış kaydetti.

Nuevo León 28.669 işçi ile (toplamın %20,3’ü) Meksika’nın en büyük çelik ekonomisi olmayı sürdürdü.

Altos Hornos de México’nun (AHMSA) merkezi olan Coahuila eyaletindeki işçi sayısı %5,3 düşüşle 18.904’e gerilerken eyaletin çelik sektöründeki işçilerin %13,4’ünü meydana getirdi.

Aralık ayında çelik sektörü, imalat sektöründeki toplam istihdamın %2,36’sını, Meksika’nın genel istihdamının ise %0,64’ünü oluşturdu.