Meksika’da sanayi üretimi Haziran ayında arttı

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 09:50:37 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında yıllık %3,8, madencilik faaliyetleri yıllık %2,2, enerji üretimi ile su ve doğal gaz dağıtım faaliyetleri yıllık %3,8, inşaat faaliyetleri yıllık %2,2 ve imalat sektörü yıllık %5,2 arttı.

Söz konusu ayda, madencilik faaliyetleri sektöre verilen hizmetlerde meydana gelen %36,4 artıştan olumlu etkilenirken, petrol ve doğal gaz ile maden üretimi sırasıyla %1,8 ve %0,5 düştü.

Aynı ayda enerji üretimi ve dağıtımı %4,6, su ve doğal gaz dağıtım faaliyetleri %0,9 yükseldi.

Haziran ayında konut inşaat sektörü %3,3 düşerken, inşaat mühendisliği faaliyetleri %11,9 ve inşaat sektörüne verilen özel hizmetler %18,9 arttı.