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Meksika’da elektrik kesintileri yaz öncesinde kaygı yaratıyor

Salı, 14 Mayıs 2024 09:44:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın en büyük sanayi birliği Canacintra, son zamanlarda yaşanan elektrik kesintilerini engelleyip ekonomik zarardan kaçınmak ve Meksika’yı dış yatırımlar için cazip hale getirmek adına Meksika hükümetine çağrıda bulundu.

Meksika’nın elektrik dağıtıcısı CENACE, elektrik talebinin elektrik üretimini aşması sebebiyle Mayıs ayında üç farklı günde acil durum ilan ederek elektrik kesintileri gerçekleştirdi. Bu kesintileri dağıtım sisteminin eski olması da etkiledi. Elektrik dağıtımı yaz aylarında sıcak havalar nedeniyle daha da zorlaşacak.

ABD ve Kanada 2022 yılında USMCA anlaşması kapsamında Meksika’nın devlet şirketi Compañía Federal de Electricidad’a (CFE) öncelik veren elektrik politikası hakkında bir hakem kurulu oluşturmuştu. Meksika yargıtayı bu doğrultuda geçtiğimiz Şubat ayında elektrik dağıtımında bir şirkete öncelik verilmesinin anayasal olmadığı kararını aldı.

Canacintra, Meksika’nın elektrik ihtiyacının karşılanması için elektrik kapasitesini artırmak, dağıtım sisteminin eksikliklerini gidermek ve elektrik santrallerinin kullanılabilirliğini artırmak adına bir çalışma grubunun kurulmasını talep etti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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