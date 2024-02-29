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Meksika hükümeti 232. Maddenin tekrar uygulanması durumunda karşılık verecek

Perşembe, 29 Şubat 2024 09:59:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro, ABD’nin Meksika’dan ithal çeliğe %25 ve alüminyuma %10 vergi uygulamaya başlaması durumunda Meksika’nın buna karşılık vereceğini açıkladı.

USMCA kapsamında ticaret yapan iki ülke arasındaki sorunlar bir yıldan uzun bir süredir devam etmekte. ABD 2018 yılının Mayıs ayında ulusal güvenlik sorunlarını öne sürerek Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’dan ithal çelik ve alüminyum ürünler için vergi getirilmişti. Bahsi geçen ülkeler de ABD’ye aynı oranda vergi uygulamaya başladıktan sonra 2019 yılının Mayıs ayında vergiler kaldırılmıştı.

Meksikalı yetkililere göre Meksika’nın Çin’den dampingli fiyatlardan ithal ettiği çeliği ABD’ye sattığına yönelik iddialar, Kasım ayında başkanlık seçimleri olduğu için siyasi bir motivasyona sahip.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 232. Madde 

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