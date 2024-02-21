ABD Meksika’dan ithal çelik ve alüminyum için 232. Madde vergilerini yeniden uygulayabilir

Çarşamba, 21 Şubat 2024 11:11:37 (GMT+3) | San Diego

ABD hükümeti bir yıl süren pazarlık sürecinin ardından üçüncü taraf ülkelerden alınıp işlendikten sonra ABD’ye ihraç edilen çelik ve alüminyum tonajındaki artışa yönelik olarak Meksika hükümetine 2018 yılında uyguladığı 232. Madde vergilerini yeniden uygulayabileceği konusunda uyardı. Doğrudan belirtilmese de bu üçüncü ülkenin Çin olduğunu öne sürülüyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro’nun bir araya geldiği toplantıda Tai, Meksika’nın ABD’ye ihraç ettiği çelik ve alüminyum tonajındaki artışla ilgilenmek için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtirken, Meksika’nın üçüncü taraf ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatı konusunda şeffaf olmadığını iddia etti.

Buenrostro ise bu iddiayı reddederek bahsi geçen sorunun Meksika, ABD ve Kanada sanayisini eşit şekilde etkilediğini belirtti.

ABD Ticaret Temsilcisi Tai, pazarlıkların bir yılı aşan bir süre boyunca sürdüğünü ve 232. Madde kapsamındaki 2019 Ortak Açıklamasının 232. Madde vergilerinin yeniden uygulanmasına olanak tanıdığını belirtti.

Meksika, 2023’ün Ağustos ayında ticaret anlaşması yapmadığı ülkelerden ithal ürünlere ilave %25 vergi getirmişti. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olacak bu vergi, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore, Türkiye, Brezilya, İran, Ukrayna, Tayvan, Vietnam, Endonezya ve Kazakistan gibi ülkelere uygulanabilecek telafi edici vergilere ilave oldu.

ABD 2018 yılının Mayıs ayında ulusal güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’dan ithal çeliğe %25, alüminyuma %10 vergi uygulamaya başlamıştı. Meksika bu karara karşı kendi vergisini uygulamaya başlayınca 2019 yılının Mayıs ayında anlaşmaya varılmış ve iki ülke de bu vergileri kaldırıp çelik ve alüminyum ticaretini kontrol etmek için taahhüt vermişti.

ABD’nin Meksika’nın şeffaf davranmadığına yönelik iddialarına kanıt olarak Meksika’nın ulusal istatistik kurumu Inegi’nin Meksika’nın ihracat verilerini bir yıl sonra yayımlaması gösteriliyor. Inegi veri yayımlama tarihlerini açıklasa da Meksika’nın dış piyasalarla yaptığı ticaretin güncellenmesi bir hafta sürüyor ve veriler içinde ürün ve ülke detaylarına yer verilmiyor. Bununla birlikte Inegi yakın bir zamanda ticaret tonajı ve üretim miktarına yönelik bilgileri de açıklamalarından kaldırdı.

Inegi’nin bu kapalılığına rağmen Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) Meksika’nın iş birliği yapmadığı ve şeffaf olmadığına yönelik iddiaların tamamen yanlış olduğunu ve Çin ile ABD arasındaki ticarette bir köprü görevi görmediğini söyledi. Bununla birlikte ABD’nin ihracatının %49’unun Meksika’ya yapıldığı ve Meksika’nın ABD’ye yapılan ticarette verdiği dış açığın 3,2 milyar $ seviyesine çıktığını ifade etti.

Meksika ABD’ye 2,3 milyon mt nihai mamul ihraç ederken ABD Meksika’ya 4,1 milyon mt nihai mamul ihraç ediyor. Meksika’nın çelik ihracatı Meksika piyasasının yalnızca %2,5’ini oluştururken ABD’den ithal edilen çelik uzun yıllardır yerel tüketimin %13,9’unu karşılıyor.

ABD Ticaret Temsilciliği bu koşullar altında iki ülke arasındaki görüşmelerin devam edeceğini ifade etti. Öte yandan Meksika görüşmelere vergilerin birleştirilmesi, soruşturmaların ve kararların daha etkili olması için antidamping kurumlarıyla iş birliği yapılmasını ve bölgesel takip edilebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi gündemlerinin de dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

WorldSteel’in 2023 verilerine göre Çin yıllık 1 milyar mt’dan fazla üretim ile dünyanın en büyük çelik üreticisi. ABD 80 milyon mt ile dördüncü sırada yer alırken Meksika 18 milyon mt ile on dördüncü.