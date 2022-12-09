Meksika çelik sektöründe üretici fiyatları Kasım ayında %22 azaldı

Cuma, 09 Aralık 2022 09:32:10 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, çelik sektörü üretici fiyatları bu yılın Kasım ayında yıllık %22,3 düşüş kaydetti. Üretici fiyatları geçtiğimiz yılın aynı ayında yıllık %94,8 artmıştı.

Hizmet sektörü dahil ve petrol sanayi hariç üretici fiyat endeksi söz konusu ayda geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %5,9 yükseldi. Petrol sanayi ve hizmet sektörü hariç üretici fiyat endeksi yıllık %5,7 arttı.

Söz konusu ayda geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile kıyaslandığında çelik sac fiyat endeksi %29,8, slab fiyat endeksi %8,1, filmaşin fiyat endeksi %8,1 ve inşaat demiri fiyat endeksi %2,8 azaldı.

Geçtiğimiz yılın aynı ayında söz konusu endeksler sırasıyla yıllık %115,3, yıllık %86,2, yıllık %50,6 ve yıllık %39,4 yükselmişti.

Petrol sanayi ve hizmet sektörü hariç üretici fiyat endeksi aylık %0,2 düşüş gösterdi. Eylül ayı ile kıyaslandığında çelik sac fiyat endeksi %3,6, slab fiyat endeksi %0,2, inşaat demiri fiyat endeksi %2,8 ve filmaşin fiyat endeksi %3,6 düştü.