Meksika çelik sektöründe istihdam Nisan ayında %0,2 düştü

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 09:50:37 (GMT+3) | San Diego

Meksika çelik sektöründe çalışan işçi sayısı Nisan ayında %0,2 düşüşle 142.541 işçiye geriledi. Ülke çapındaki düşüşe kıyasla Nuevo León eyaleti arka arkaya dördüncü ay rekor sayıda işçi istihdam etti.

Nuevo León eyaletinde yıllık %2,7 artışla 29.524 işçi çalışırken bu sayı ülkenin çelik sektöründe çalışan toplam işçi sayısının %20,7’sini oluşturuyor.

Nuevo León’la birlikte Sonora ve Hidalgo eyaletlerinde sırasıyla %4,8 ve %8,8 artış kaydedildi.

32 eyaletten 15’inde artış görülürken bu eyaletlerde çalışan işçi sayısı toplam işçi sayısının %48,2’sini meydana getirdi.

Nisan ayında 2.381 yeni iş olanağı yaratılırken 2.694 açık pozisyon ortadan kalktı. Nuevo León, Jalisco ve Michoacán eyaletlerinde sırasıyla 764, 650 ve 251 yeni iş imkanı ortaya çıkarken Altos Hornos de México’nun (AHMSA) faaliyet gösterdiği Coahuila eyaletinde 1.267 iş olanağı ortadan kalktı.