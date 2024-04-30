Meksika çelik sektöründe istihdam Mart ayında %0,3 düştü

Salı, 30 Nisan 2024 09:24:46 (GMT+3) | San Diego

Meksika çelik sektöründe çalışan işçi sayısı Mart ayında %0,3 düşüşle 141.973 işçiye geriledi. Ülke çapındaki düşüşe kıyasla Nuevo León eyaleti arka arkaya üçüncü ay rekor sayıda işçi istihdam etti.

Nuevo León eyaletinde yıllık %2,2 artışla 29.338 işçi çalışırken bu sayı ülkenin çelik sektöründe çalışan toplam işçi sayısının %20,7’sini oluşturuyor.

Nuevo León’la birlikte Michoacán, Sonora ve Hidalgo eyaletlerinde sırasıyla %4,9, %4,5 ve %7,1 artış kaydedildi.

32 eyaletten 17’sinde artış görülürken bu eyaletlerde çalışan işçi sayısı toplam işçi sayısının %57,7’sini meydana getirdi.

Mart ayında 2.139 yeni iş olanağı yaratılırken 2.615 açık pozisyon ortadan kalktı. Nuevo León, Jalisco ve Michoacán eyaletlerinde sırasıyla 638, 412 ve 268 yeni iş imkanı ortaya çıkarken Tamaulipas, Baja California ve Coahuila eyaletlerinde sırasıyla 353, 535 ve 908 düşüş kaydedildi.