Meksika çelik sektöründe iş gücü verimliliği üçüncü çeyrekte %5,2 düştü

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, demir çelik sektöründe iş gücü verimliliği bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %5,2 düştü.
Sektörde iş gücü verimliliği geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde %8,2, ikinci çeyreğinde %33,5, üçüncü çeyreğinde %23,9 ve dördüncü çeyreğinde %7 artmıştı.
2018 yılının dördüncü çeyreği ile 2020 yılının ikinci çeyreği arasındaki dönemde iş gücü verimliliği ortalama %9,35 azaldı.
İmalat sektörünün tamamında iş gücü verimliliği bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %6,7 yükseldi.