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Meksika çelik sektörü üçüncü çeyrekte %1,2 büyüdü

Salı, 29 Kasım 2022 09:51:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, çelik sektörü bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %1,2 büyüdü. Büyüme oranı gayrisafi yurt içi hasılanın %4,3 altında yer alsa da sektör üst üste altı ay büyüme göstermiş oldu.

Inegi çelik sektörünün ana metal sanayiyle sınırlı olmasına bağlı olarak sektörün gayrisafi yurt içi hasıladaki payının %0,97 seviyesinde yer aldığını belirtti.

Üçüncü çeyrekte ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası 1,4 trilyon $ ve çelik sektörü 13,7 milyar $ seviyesine yükseldi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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