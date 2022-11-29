Meksika çelik sektörü üçüncü çeyrekte %1,2 büyüdü

Salı, 29 Kasım 2022 09:51:39 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, çelik sektörü bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %1,2 büyüdü. Büyüme oranı gayrisafi yurt içi hasılanın %4,3 altında yer alsa da sektör üst üste altı ay büyüme göstermiş oldu.

Inegi çelik sektörünün ana metal sanayiyle sınırlı olmasına bağlı olarak sektörün gayrisafi yurt içi hasıladaki payının %0,97 seviyesinde yer aldığını belirtti.

Üçüncü çeyrekte ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası 1,4 trilyon $ ve çelik sektörü 13,7 milyar $ seviyesine yükseldi.