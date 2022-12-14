Meksika çelik sektörü Ekim ayında da büyüdü

Çarşamba, 14 Aralık 2022 09:22:09 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, yerel çelik sektöründe faaliyetler bu yılın Ekim ayında yıllık %1,4 artış gösterdi. Sektördeki faaliyetler geçtiğimiz yılın Şubat ayından bu yana yukarı yönlü hareket ediyor.

Inegi, ulaşım ekipmanları, elektronik aletler, kimyasal ürünler ve içecek ve tütün ürünleri sektörlerinden sonraki en büyük beşinci sektörün çelik sektörü olduğunu belirtti.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde çelik sektöründe faaliyetler yıllık %2,4 arttı.