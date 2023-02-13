Meksika çelik sektörü Aralık ayında %6,5 büyüme gösterdi

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, yerel çelik sektöründe üretim geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %6,5 artarak üst üste 23 ay artış göstermiş oldu.
Sanayi sektörlerinden yalnızca imalat sektörü Aralık ayında yıllık %3,4 ve yılın tamamında yıllık %5,3 artarak pandemi öncesi ile 2018 yılında kaydedilen seviyeleri aştı.
Çelik sektörü pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin %4,8 ve 2018 yılında kaydedilen seviyenin %1,1 üzerinde yer aldı.
Gayrisafi yurt içi hasıla 2018 yılındaki ekonominin 0,9 puan altında kaldı. 0,1 puan 14,1 milyar $’a denk geliyor.