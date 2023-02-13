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Meksika çelik sektörü Aralık ayında %6,5 büyüme gösterdi

Pazartesi, 13 Şubat 2023 09:31:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, yerel çelik sektöründe üretim geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %6,5 artarak üst üste 23 ay artış göstermiş oldu.

Sanayi sektörlerinden yalnızca imalat sektörü Aralık ayında yıllık %3,4 ve yılın tamamında yıllık %5,3 artarak pandemi öncesi ile 2018 yılında kaydedilen seviyeleri aştı.

Çelik sektörü pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin %4,8 ve 2018 yılında kaydedilen seviyenin %1,1 üzerinde yer aldı.

Gayrisafi yurt içi hasıla 2018 yılındaki ekonominin 0,9 puan altında kaldı. 0,1 puan 14,1 milyar $’a denk geliyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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