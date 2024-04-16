Meksika çelik ithalatı için ruhsat talep etmeye başlayacak

Salı, 16 Nisan 2024 11:01:48 (GMT+3) | San Diego

Meksika hükümeti, Meksika’dan ABD’ye yapılan ihracatta ilave vergi uygulamalarının önüne geçmek için bugünden itibaren ülkeye ithal edilen ürünlerde üreticinin ismi, menşesi, ihracat tonajı ve diğer bilgileri içeren ruhsat talep edeceğini açıkladı.

16 Nisan tarihinden itibaren Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli altındaki 244 ürün için geçerli olacak uygulamada bu tarihten daha önce yapılan ithalat için yalnızca üretici ya da imalatçı isminin konumunun yeterli olacağı belirtildi.

ABD’nin Meksika’dan yapılan ithalatta ilave vergi uygulamasını engellemek için alınan bu önlem, Meksika’nın ABD’li senatörlerin Meksika’dan yapılan ithalata yönelik endişelerini gidermek için uygulanan önlemlerden biri. Meksika, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 2025 yılının Temmuz ayına kadar geçerli olmak üzere serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılan ithalatta %25 ilave vergi uygulaması getirmişti.

Yerel basına göre bahsi geçen ruhsatlar hurda, demir cevheri, pik demir, işlenmiş ya da peletlenmiş demir cevheri ve alaşımlar gibi hammaddeler için talep edilmeyecek.

Ekonomi Bakanlığı’na göre ülkede çelik ithal eden 27 şirket bulunuyor. Bu yeni önlemin şirketlere bedeli 600.000$’dan (10,4 milyon MXN) fazla olacak. Bununla birlikte her ruhsatın talep edilen ya da kayda geçilen tonajın en fazla %3’ünü geçebileceği ve ithalat tonajının en fazla son 12 ay içinde ithal edilen tonaj kadar olabileceği ifade edildi.