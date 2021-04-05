Mechel, Sibirginskaya kömür madeninde yeni üretim alanı açtı

Pazartesi, 05 Nisan 2021 14:49:20 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın önde gelen madencilik ve çelik gruplarından Mechel, bağlı kuruluşu Southern Kuzbass Coal Company’nin Sibirginskaya madeninki uzunayak 3-1-11 çalışma alanının ikinci kısmını açacağını açıkladı. Yatırım 300 milyon RUB’u (3,93 milyon $) aştı.

Uzunayak 3-1-11, 450 metre derinliğe sahip. Yeni maden çıkarma bölgesinin endüstriyel kömür rezervlerinin 1,5 milyon mt seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Uzunayağın ikinci kısmı bir kesici-yükleyici, bir kırıcı, 220 metrelik bir bantlı konveyör ve 130 bölümlü bir güçlendirilmiş destek sistemiyle donatıldı.

Toplamda tahmini 3,5 milyon mt koklaşabilir taş kömürü rezervine sahip uzunayak 3-1-11, 2019 yılının sonbaharında açılmıştı. Şirket, ilk üretim alanından 1 milyon mt’un üzerinde koklaşabilir taş kömürü çıkardı.

Mechel Mining Management’ın CEO’su Igor Khafizov, “2022 yılının sonunda açılması planlanan üçüncü maden alanındaki maden çıkarma operasyonları için hazırlanmaya başlayacağız,” dedi.