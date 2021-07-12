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Mechel çelik tel üretiminde ilerleme kaydetti

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 17:01:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Mechel Group bünyesinde bulunan Rusya merkezli BMK, yakın zaman önce yeni çelik tel üretim ekipmanlarının ikinci partisinin montaj faaliyetlerine başlamıştı. Şirket, Haziran ayında dört makineyi faaliyete sokmuştu ve yenileme projesi kapsamında toplam makine sayısı 12 adet olacak.

Şirketin temsilcisi, “Haziran ayında ilk dört makineyi tesisimizde faaliyete başlattık ve bugün halihazırda müşterilerimize tedarik sağlıyoruz. Şu anda ikinci parti üstünde çalışıyoruz ve kalan ekipmanları da üçüncü çeyrekte teslim almayı bekliyoruz,” şeklinde konuştu.

Şirketin bu yılın son çeyreğinde faaliyete sokmayı planladığı dört makinenin toplam maliyeti ise yaklaşık 220 milyon RUB.


Etiketler: tel  BDT  Mechel  uzun ürünler  üretim  çelik üretimi  Rusya  |  benzer haberler »


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