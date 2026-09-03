Çelik taşıyan bir gemi Marmara Denizi'nde yaşanan kaza sonucunda battı

Basında çıkan haberlere göre İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4.199 mt rulo sac ve inşaat demiri taşıyan Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisi, Marmara Denizi'nde ALSU adlı tankerle çarpışmasının ardından battı.

Gemideki 10 kişilik mürettebat aranıyor

Kaza, 2 Eylül tarihinde saat 03.15 civarında Silivri açıklarında meydana geldi. Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankerinde gözle görülür bir hasar tespit edilmezken, Tuğberk İmamoğlu gemisindeki tamamı Türk vatandaşı 10 kişilik mürettebata henüz ulaşılamadı.

Yetkililer geminin acil durum sinyalinin saat 03.26'da alındığını ve yaklaşık 11 dakika içinde battığının değerlendirildiğini aktardı. Bölgedeki yaklaşık 800-900 metre su derinliğinde denizden ve havadan yürütülen arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar katılıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın nedenlerinin ve olası sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı. Bu kapsamda gemilere ait seyir, radar ve haberleşme kayıtları ile diğer delillerin inceleneceği bildirildi.