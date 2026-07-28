Flacks, eski Ilva planını yeni Taranto çelik projesiyle değiştirdi

Flacks Group, İtalya devletinin ve iki sanayi ortağının katılımını sağlamayı hedeflediği Flacksider adlı yeni bir şirketin kurulmasını merkeze alan güncellenmiş planıyla Acciaierie d'Italia'nın geleceğine yönelik teklifini yeniledi.

Yerel kaynaklara göre söz konusu teklif, geçiş sürecinde Taranto tesisindeki faaliyetleri sürdürmeyi ve mevcut üretim rotasını doğrudan indirgenmiş demir teknolojisi ile elektrik ark ocaklarına dayalı tesislerle değiştirmeyi amaçlıyor. Proje ayrıca sanayi bölgesinin çevresel rehabilitasyonunu ve dışarıdan tedarik edilecek yarı mamuller kullanılarak sonraki aşama üretim faaliyetlerinin devam ettirilmesini içeriyor.

Yeni üretim düzeninin tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ardından yıllık yaklaşık 4 milyon mt düşük emisyonlu çelik üretmesi bekleniyor. Geçiş sürecinin kademeli olarak gerçekleştirilmesi ve halen faaliyette olan yüksek fırınların aşamalı şekilde devreden çıkarılması planlanıyor.

Temel ayrıntılar henüz netleşmedi

Flacks daha önce İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest'i projede yer alabilecek potansiyel sanayi ortakları arasında göstermişti. Mevcut bilgilere göre Danieli projeye katılımını teyit ederken, Metinvest henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Teklifin nihai ortaklık yapısı, devletin olası katılımının kapsamı, gerekli finansman ve yatırım takvimi de dahil olmak üzere bazı unsurlar henüz netleşmedi.

ABD'li grup, doğrudan istihdam edilen çalışanların üretime yeniden dahil edilmesi ve yükleniciler ile yerel tedarik zincirindeki diğer şirketlerin faaliyetlerinin toparlanmasının desteklenmesi sayesinde planın geçiş sürecinin istihdam üzerindeki etkisini sınırlayacağını savunuyor. Flacks'e göre iş gücünde yaşanabilecek herhangi bir düşüş yalnızca geçiş sürecinin ilk aşamasıyla sınırlı kalacak ve yeni tesislerin faaliyete geçmesiyle telafi edilecek.

Flacks planını Jindal'ın teklifine alternatif olarak konumlandırıyor

Teklif, Jindal Steel International'a atfedilen projeye alternatif olarak sunuluyor. Flacks, rakip seçeneğin Taranto'daki birincil çelik üretimini azaltacağını ve tesisi ağırlıklı olarak yurt dışından tedarik edilen yarı mamulleri kullanan bir yeniden haddeleme merkezine dönüştüreceğini savunuyor.

Yerel kaynaklara göre İtalyan hükümeti ile Ilva'nın kayyumları, Acciaierie d'Italia'nın varlıklarının olası işletimine ilişkin Jindal ile görüşmelerini sürdürüyor. Hint grubun planının, gelecekte Umman'da kurulabilecek bir tesiste üretilmesi muhtemel ithal slab kullanımının artırılmasını içerdiği belirtiliyor.

Her iki sanayi seçeneği de değerlendirme aşamasında bulunuyor. Tekliflerin tüm koşulları ve bunlara ilişkin teminatlar henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Mahkeme kararı Taranto görüşmelerini daha acil hale getirdi

Flacks'in yenilenen girişimi, üretim tesislerine ilişkin son mahkeme kararlarının ardından Taranto tesisi açısından oldukça kritik bir dönemde gündeme geldi.

Milano Temyiz Mahkemesi çevresel sorunların giderilmemesi halinde sıcak üretim faaliyetlerinin 90 gün içinde durdurulmasına hükmetmişti. Faaliyetlerin yeniden başlatılması, tesiste halen bulunan asbestsin tamamen temizlenmesine ve ince partikül emisyonlarını kabul edilebilir güvenlik sınırlarına indirecek önlemlerin uygulanmasına bağlandı.

Flacks, bu koşullar altında yüksek fırınların kapanma riskinin, tesisin dönüşümü sırasında faaliyetlerin devamlılığını sağlayabilecek bir modelin hızla belirlenmesini gerekli hale getirdiğini savunuyor.

Federacciai, Taranto'nun sıcak üretim tesislerine yönelik koşulları eleştirdi

Federacciai Başkanı Antonio Gozzi de kararın olası sonuçları hakkında açıklamada bulundu. Gozzi dün SteelOrbis'e gönderdiği açıklamada eski Ilva tesislerine getirilen koşulların yüksek fırınların işletilmesiyle teknik açıdan bağdaşmadığını savundu.

Federacciai başkanı, “Bir yüksek fırından asbestin temizlenmesini şart koşmak, tesisin kendi teknolojisiyle bağdaşmayan bir koşul dayatmak anlamına geliyor. Bu, bir otomobilin motorsuz çalışmasını beklemek gibi,” ifadelerini kullandı.

Gozzi'ye göre aynı kriterlerin diğer Avrupa tesislerine uygulanması kıtadaki yüksek fırınların kapanmasına yol açacak. Gozzi bu durumun yerel sanayiyi haksız şekilde cezalandırdığını belirterek kuralların bu şekilde yorumlanmasının entegre çelik üretimini fiilen imkânsız hale getireceğini savundu.

Gozzi, “Halk sağlığının korunması tartışmaya kapalı bir öncelik ancak bu durum, ülke açısından stratejik öneme sahip bir sektörü riske atan ve teknik açıdan uygulanması mümkün olmayan koşulların getirilmesine yol açamaz,” dedi. Gozzi'ye göre karar, tesisin fiilen kapatılması anlamına gelecek ve binlerce çalışan, aileleri ve İtalya'nın tüm çelik tedarik zinciri açısından ciddi sonuçlar doğuracak.

Bu açıklamalar devam eden tartışmalarda Federacciai'nin tutumunu yansıtırken, Taranto tesisinde üretimin devamlılığı, halk sağlığının korunması ve çevresel modernizasyonun nasıl bağdaştırılabileceğine ilişkin daha geniş kapsamlı tartışmanın da bir parçasını oluşturuyor.

Kararı yetkili makamlar verecek

Flacksider teklifi, Taranto tesisinin gelecekteki sanayi yapısını yeniden tartışmaların merkezine taşıdı. Seçeneklerden biri yeni DRI ve elektrik ark ocağı tesisleriyle birincil çelik üretim kapasitesini korurken, diğer seçenek sonraki aşama üretim faaliyetlerine ve ithal yarı mamul kullanımına daha fazla ağırlık verecek.

Nihai karar tekliflerin mali gücünü, yatırımların uygulanabilirliğini, istihdam üzerindeki etkilerini ve çevresel gerekliliklerle uyumluluğunu değerlendirecek olan İtalyan hükümeti ile kayyum tarafından verilecek.