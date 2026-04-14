Marcegaglia Fos-sur-Mer’deki yeni çelik tesisi için Danieli ile anlaştı

İtalyan çelik üreticisi Marcegaglia, Fransa’nın güneyindeki Fos-sur-Mer’de kuracağı yeni çelik üretim tesisinde hayata geçireceği “Mistral Projesi” kapsamında tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile sözleşme imzaladı. 13 Nisan’da yapılan ortak açıklamaya göre sözleşmenin toplam değeri, modernizasyon ve yedek parçalar dahil yaklaşık 450 milyon € seviyesinde yer alıyor.

Proje, çelik üretimi ve sıcak rulo sac üretimine odaklanacak yeni bir tesisin kurulumu için yaklaşık 1 milyar €’luk toplam yatırımı kapsıyor. Tesisin tam kapasiteye ulaştığında yıllık 2 milyon mt’un üzerinde çelik ve 3 milyon mt’a kadar karbon ve paslanmaz çelikten sıcak rulo sac üretim kapasitesine sahip olacağı belirtildi. Açıklamaya göre söz konusu tesis, Marcegaglia’nın toplam rulo ile slab ihtiyacının yaklaşık %35’ini karşılayacak ve üretimin büyük kısmı grubun İtalya’daki tesislerine yönlendirilecek.

Projenin tedarik zinciri istikrarını güçlendirmeyi, katma değeri artırmayı ve grubun karbonsuzlaşma stratejisini desteklemeyi hedeflediği ifade edildi. Danieli açısından ise anlaşmanın, büyük ölçekli sürdürülebilir çelik yatırımlarında teknoloji ortağı konumunu pekiştirdiği vurgulandı.

Çevresel açıdan bakıldığında hurda kullanımı, düşük karbonlu doğrudan indirgenmiş demir ve nükleer ile yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu sayesinde geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla sera gazı emisyonunda %80’e varan azalma sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Fos-sur-Mer tesisinin, gelişmiş otomasyon çözümleri, kaynak optimizasyonu ve yüksek enerji verimliliği teknolojileri ile en sıkı Avrupa çevre ve güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlandığı ifade edildi.

Nihai yatırım kararının, gerekli izin süreçlerinin tamamlanması ve Fransız yetkililerle yürütülen görüşmelerin sonuçlanmasına bağlı olarak 2026 yılı sonuna kadar verilmesinin beklendiği bildirildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yılın Şubat ayında Gravithy, Elyse Energy ve Marcegaglia, Fos-sur-Mer bölgesinde düşük karbonlu bir sanayi merkezi geliştirilmesini desteklemek amacıyla olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir mutabakat anlaşması imzalamıştı.