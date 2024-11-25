Malezyalı Fortress Minerals yerel çelik üreticisine demir cevheri tedarik edecek

Malezya merkezli madenci Fortress Minerals Limited, bağlı kuruluşu Fortress Resources Pte. Ltd.’nin (FRPL) demir cevheri tedarik etmek üzere ismi paylaşılmayan bir yerel çelik üreticisi ile iki yeni anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşmalar kapsamında, FRPL’nin 1 Kasım 2024-31 Aralık 2025 tarihleri arasında söz konusu üreticiye toplam yaklaşık 510.000 ıslak metrik ton (wmt) demir cevheri tedarik edeceği ifade edildi.

Bununla birlikte satış fiyatının S&P Global Platts’in CFR Kuzey Çin bazındaki %65 ve %58 tenörlü cevher için ortalama günlük fiyatı üzerinden belirleneceği ve sevk edilen demir cevherinin tenörüne göre ayarlanacağı bildirildi.