Macro Metals Nijerya'daki demir cevheri projesini 5,67 milyon $ karşılığında satmaya hazırlanıyor

Avustralya merkezli madenci Macro Metals Limited, Nijerya'nın Kogi eyaletindeki Agbaja demir cevheri projesinin sahibi ve iştiraki KCM Mining Limited'ı Çin destekli RSIN Nigeria Limited'a 5,67 milyon $ karşılığında satmak üzere bağlayıcı olmayan bir ön protokol imzaladığını açıkladı.

Macro Metals, işlem maliyetlerinin ardından yaklaşık 5,1 milyon A$ net gelir elde etmeyi ve bunun yaklaşık 4,6 milyon A$ tutarındaki kısmını işlemin tamamlanmasıyla almayı bekliyor. Taraflar, nihai hisse satış anlaşmasını 20 iş günü içinde imzalamayı hedefliyor.

İşlemin tamamlanması alıcının durum tespiti çalışmasına, KCM Mining'in ruhsatları ile metalürji teknolojisi haklarının teyit edilmesine ve Nijerya ile Çin'den gerekli düzenleyici onayların alınmasına bağlı olacak. Agbaja topluluğuyla mevcut kalkınma anlaşmasının da en az Aralık 2031'e kadar uzatılması gerekiyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yaklaşık 200 km güneybatısında bulunan Agbaja, ortalama %41,3 tenörlü 586,3 milyon mt mineral kaynağına ve ortalama %45,7 tenörlü 205 milyon mt muhtemel cevher rezervine sahip. Daha önce Kogi Iron adıyla faaliyet gösteren Macro Metals, sondaj, fizibilite çalışmaları, çevresel değerlendirmeler, deneme madenciliği ve cevherin fosfor içeriğini azaltmaya yönelik metalürji araştırmaları yoluyla projeyi on yılı aşkın süredir geliştiriyor.

2022 yılında yayımlanan kapsam belirleme çalışmasında yıllık 1,7 milyon mt madencilik ve 500.000 mt kütük üretim kapasitesine sahip entegre bir açık ocak madeni ile çelik üretim tesisi öngörülmüştü. Başlangıç maden ömrü 25 yıl olarak planlanan proje için yaklaşık 557 milyon $ yatırım gerekeceği tahmin edilmişti. Tesiste üretilecek çelik kütüğün öncelikle Nijerya pazarındaki ithalatın yerini alması amaçlanıyordu.

İşlemin tamamlanması halinde Macro Metals, satış gelirini ilave hisse ihracına gitmeden Batı Avustralya'daki kaynak projelerini ilerletmek ve madencilik hizmetleri faaliyetlerini genişletmek için kullanmayı planlıyor.