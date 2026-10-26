Liuzhou Steel'in net kârı 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde %95,14 düştü

Çin'in Guangxi eyaleti merkezli çelik üreticisi Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd. (Liuzhou Steel), bu yılın ilk dokuz ayında faaliyet gelirinin yıllık %2,69 düşüşle 49,43 milyar RMB (7,4 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirketin net kârı ise yıllık %95,14 düşüşle 32,01 milyon RMB (4,76 milyon $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Liuzhou Steel'in faaliyet geliri yıllık %2,19 artışla 16,48 milyar RMB (2,5 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, şirket 44,1 milyon RMB (6,6 milyon $) net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde net kâr kaydeden şirketin mali performansı yıllık bazda %115,13 geriledi.

Yılın ilk dokuz ayında Liuzhou Steel'in levha, filmaşin, soğuk rulo sac ve sıcak rulo sac üretimi sırasıyla 2,11 milyon mt, 3,3 milyon mt, 2,99 milyon mt ve 1,07 milyon mt seviyelerinde gerçekleşti. Söz konusu ürünlerin üretimi yıllık bazda sırasıyla %10,27 ve %17,54 düşerken, %7,42 ve %25,09 arttı.