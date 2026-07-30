Liuzhou Steel 3.800 mm'lik kalın levha hattı modernizasyonunu başlattı

Çin'in Guangxi eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Guangxi Iron and Steel Group (Liuzhou Steel Fangchenggang tesisi), 28 Temmuz'da 3.800 mm genişliğindeki kalın levha üretim hattının teknik modernizasyon projesini resmen başlattı. Isıl işlem hattı ile kalın levha üretim alanının ikinci fazını kapsayan proje, ürün kalite geliştirme programının önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Şirket, yatırımla birlikte yüksek katma değerli geniş kalın levha üretim kapasitesini artırmayı ve ürün portföyünü daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.

İkinci faz kapsamında yeni bir 2 No'lu ısıl işlem fırını kurulacak. Projenin tamamlanmasının ardından tesisin yıllık kalın levha ısıl işlem kapasitesi 400.000 mt'a ulaşacak.

Teknik modernizasyon projesinin temel amacı, ısıl işlem ve kalın levha bitirme süreçlerindeki teknolojik eksiklikleri gidererek ilk faz üzerine inşa edilen üretim altyapısıyla daha yüksek katma değerli ürünlerin imalatını mümkün kılmak.

3.800 mm geniş kalın levha üretim hattının ilk fazı 26 Kasım 2024 tarihinde devreye alınmıştı. Yıllık 2,6 milyon mt yüksek kaliteli geniş kalın levha üretim kapasitesine sahip olan hat, 6 mm ile 200 mm arasındaki kalınlıklarda üretim yapabiliyor. Söz konusu yatırım, Guangxi'nin geniş ebatlı kalın levha üretim kapasitesine sahip olmaması nedeniyle oluşan boşluğu giderirken, Liuzhou Steel Group'un yassı mamul ürün gamını da genişletti. Üretim hattı, o tarihten bu yana grubun amiral gemisi tesislerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.