HBIS Laoting Steel 1,2 milyar $ yatırımla kalın levha üretim hattı kuracak

Çin'in Hebei eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi HBIS Company Limited, ürün portföyünü optimize etmek ve ülkenin önde gelen kalın levha üretim üslerinden birini oluşturmak amacıyla bağlı ortaklığı HBIS Laoting Steel Co., Ltd.'nin yeni bir yatırım gerçekleştireceğini açıkladı.
Şirket, 5.600 mm genişliğinde sıcak haddelenmiş kalın levha üretim hattı kurulması için 7,967 milyar RMB (1,2 milyar $) yatırım yapmayı planlıyor.
Yatırımın tamamlanmasının ardından söz konusu tesisin yıllık 2,42 milyon mt sıcak haddelenmiş kalın levha üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor.