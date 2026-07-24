 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > HBIS...

HBIS Laoting Steel 1,2 milyar $ yatırımla kalın levha üretim hattı kuracak

Cuma, 24 Temmuz 2026 11:00:51 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Hebei eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi HBIS Company Limited, ürün portföyünü optimize etmek ve ülkenin önde gelen kalın levha üretim üslerinden birini oluşturmak amacıyla bağlı ortaklığı HBIS Laoting Steel Co., Ltd.'nin yeni bir yatırım gerçekleştireceğini açıkladı.

Şirket, 5.600 mm genişliğinde sıcak haddelenmiş kalın levha üretim hattı kurulması için 7,967 milyar RMB (1,2 milyar $) yatırım yapmayı planlıyor.

Yatırımın tamamlanmasının ardından söz konusu tesisin yıllık 2,42 milyon mt sıcak haddelenmiş kalın levha üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı levha teklifleri üretimdeki düşüşün desteğiyle yatay seyretti, görünüm olumsuz

20 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları arzın halen yüksek olmasının etkisiyle gevşedi

13 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları yatay seyretti, zayıf son kullanıcı talebi yerel piyasayı olumsuz etkiliyor

06 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 Haziran sonunda %1,8 geriledi

06 Tem | Çelik Haberler

Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 Haziran sonunda %0,1 arttı

06 Tem | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları yatay seyrederken, artan stoklar piyasa üzerinde baskı kurmaya devam ediyor

29 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel sıcak şerit fiyatları 2026’nın 15-21 Haziran döneminde %0,3 düştü

26 Haz | Çelik Haberler

Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 Haziran ortasında %0,4 geriledi

24 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel sıcak şerit fiyatları 2026’nın 8-14 Haziran döneminde %0,7 geriledi

18 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel sıcak şerit fiyatları 2026’nın 25-31 Mayıs döneminde %0,4 geriledi

05 Haz | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Dilme Sac
Kalınlık:  1,1 - 6 mm
Genişlik:  25 - 2.000 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Genişletilmiş Levha
Kalınlık:  1 - 5 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  1.000 - 6.000 mm
S235JR
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Kalın Levha
Kalınlık:  50 - 200 mm
Genişlik:  1.000 - 3.500 mm
Boy:  6.000 - 12.000 mm
S235JR-S275JR-S355JR
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis