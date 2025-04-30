Liuzhou Steel 2024'te 60,1 milyon $ net zarar kaydetti

Guangxi eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd. (Liuzhou Steel) 2024 mali raporunu açıkladı ve söz konusu dönemde faaliyet gelirinin bir önceki yıla göre %11,97 düşüşle 70,13 milyar RMB (9,7 milyar $) olduğunu ve 2023'teki 1,01 milyar RMB net zarara kıyasla 433 milyon RMB (60,1 milyon $) net zarar kaydettiğini belirtti.

Öte yandan 2024 yılında bir önceki yıla göre %9,45 düşüşle 11,59 milyon mt nihai çelik üreten Liuzhou Steel, 2025 yılında 17 milyon mt nihai çelik üretmeyi planladığını söyledi.

Bu yılın ilk çeyreğine bakıldığında, üretici yıllık %14,36 düşüşle 17,12 milyar RMB faaliyet geliri elde ederken, yıllık %594,67 artışla 260 milyon RMB net kâr kaydetti.

Yapılan açıklamada, hammadde fiyatlarındaki gerileme ile şirketin verimliliği artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelik önlemlerinin, ilk çeyrekte kârlılığın iyileşmesine katkıda bulunduğu belirtildi.