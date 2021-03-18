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Liberty Steel planlı bakım çalışmaları nedeniyle Hindistan’daki operasyonlarını durdurdu

Perşembe, 18 Mart 2021 14:33:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alana haberlere göre, GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, Hindistan’daki tesislerinin faaliyetlerini durdurdu, bu da kararın Greensill Capital’den kaynaklanan mali sıkıntılar nedeniyle verildiği söylentilerine yol açtı. Ancak SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre şirket, bunun planlı bir bakım çalışması için olduğunu ve şirketin diğer bölgelerde karşılaştığı finansal zorluklarla ilgili olmadığını belirtti.

Yakın bir zamanda GFG Alliance, Greensill krizinden kaynaklanan mali sıkıntılar nedeniyle İngiltere’deki bazı çelik birimlerinin aralıklı olarak faaliyet göstereceğini açıklamıştı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl şirket, iflas eden çelik üreticileri Adhunik Metaliks ve Zion Steel’i satın almıştı.


Etiketler: Liberty Steel  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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