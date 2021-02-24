Hindistan’da yeni çelik tesisi projesinin ortağı Liberty Steel oldu

Çarşamba, 24 Şubat 2021 12:42:15 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da Andhra Pradesh eyalet hükümeti, yeni bir çelik tesisi inşası için YSR Steel Corporation Limited şirketine ortak olarak Liberty Steel India Limited’i seçti.

Bir hükümet yetkilisi, bakanlar kurulunun, Andhra Pradesh eyaletinin Kadapa bölgesinde inşa edilmesi planlanan yıllık 3 milyon mt kapasiteli yeni çelik tesisi için arazi tahsis edilmesini onayladığını söyledi.

Liberty Steel Group, UK şirketinin Hindistan’daki kolu Liberty Steel India Limited daha önceden, Adhunik Steel Limited’in Odisha eyaletinde yer alan ve durumu kötüye giden çelik tesislerini iflas kurtarma yoluyla devralmıştı ve geçen yılın sonunda yeniden faaliyete başlatmıştı.

Andhra Pradesh eyalet hükümeti ayrıca, Liberty Steel ile söz konusu çelik tesisine yönelik ortaklığı için yıllık 4,5 milyon mt demir cevheri tedariki sağlaması adına devlete bağlı madenci NMDC Limited ile bir mutabakat anlaşması imzalamıştı.