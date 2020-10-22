Liberty Steel Hindistan’daki Adhunik Steel’de üretimi yeniden başlattı

Perşembe, 22 Ekim 2020 12:36:50 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli küresel endüstri lideri GFG Alliance, bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group’un Hindistan’da bulunan Adhunik Metaliks Ltd ve Zion Steel’deki (Adhunik) üretimin ilk aşamasını yeniden başlattığını açıkladı. Bu yıl Şubat ayında satın alınmasının ardından hazırlıkların tamamlanmasıyla üretim altı ay içinde yeniden başlamış oldu.

Tesis, sünger demir tesisi, yüksek fırın, 500.000 mt üretim kapasiteli elektrik ark ocağı, ferroalyaj tesisi ve bir elektrik santraline sahip. Adhunik, sünger demir ve kütük piyasasına katılmanın yanı sıra otomotiv, enerji, mühendislik ve petrol ile gaz sektörleri için alaşımlı çelik üretiyor.

GFG Alliance’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, “Adhunik tam kapasitede operasyonel olma yolunda ilerliyor. Hindistan’da sürdürülebilir bir greensteel faaliyeti oluşturmak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Tesisi yakın gelecekte geniş Liberty Steel Group ailesine entegre etmeyi hedefliyoruz,” dedi.