Liberty Steel güney Yorkshire Greensteel tesisinde üretimi ikiye katlayacak

Çarşamba, 16 Aralık 2020 13:30:36 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, ulaşım, savunma ve inşaat sektörlerine tedarik sağlamak için Rotherham’daki güney Yorkshire Greensteel tesisine 60 milyon £ değerinde yeni yatırım yapacağını açıkladı.

Yatırımlar, Rotherham’daki elektrik ark ocağı ve küçük blum döküm ünitesindeki üretim sıkıntılarını ortadan kaldıracak ve mevcut çelik üretimini ikiye katlayarak 1 milyon mt'a çıkaracak. Şirketin yatırım programı, İngiltere’deki inşaat ve altyapı projeleri için düşük karbonlu inşaat demiri “GreBar” üretimini de artıracak.

GFG Alliance İcra Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, “Liberty’nin güney Yorkshire’daki yatırım programı, İngiltere çelik sektörünün yeniden inşa edilmek için ihtiyaç duyduğu düşük karbon altyapısını sağlayabileceğinin kanıtı. İngiltere hükümetinin büyük inşaat projeleri için verdiği destekle, yeniden canlanan bir çelik sektörü yeni nesil endüstriyel beceriler ve istihdam sağlayabilir,” dedi.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Liberty Steel ve Aartee Group, parlak çelik çubuk üretmek için birleşecek.