﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Liberty Steel Ostrava tesisinde iki hibrit fırın kuracak

Çarşamba, 11 Kasım 2020 12:17:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, Çek Cumhuriyeti’ndeki Ostrava tesisine kurulacak olan yeni hibrit fırınlar için kamu ihale sürecini başlattığını açıkladı. Projeler, Avrupa’da türünün ilk örneği ve 2030 yılına kadar Ostrava’nın karbonsuz üretim yapmasını hedefliyor.

İki adet hibrit fırın, 2023 yılına kadar tesisin mevcut dört adet tandem fırınının yerini alacak. Yeni fırınlar toz salımını %60 azaltırken, 2025 yılına kadar 400 kV’luk enerji hattı kurulduğunda fırınlar %70 oranında hurda kullanabileceğinden karbon salımını %50 düşürecek. Bu da ithal kömür ile demir cevherine olan bağımlılığı azaltacak.  

Liberty Steel Group’un İcra Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, “Bu proje, Liberty Ostrava’nın dönüşümü için önemli bir adım. Yeni fırınlar tesisteki karbon salımını azaltacak, bu da Liberty Ostrava’da karbonsuz Greensteel üretme yolunda ilerleyeceğimiz anlamına geliyor,” dedi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Liberty Steel Group önümüzdeki on yıl içinde Ostrava çelik tesislerinin gelişimine toplam 750 milyon € yatırım yapmayı planlıyor. Çelik tesisinin yenilenmesine ek olarak, dönüşüm aynı zamanda çelik haddehanelerinin kapsamlı bir şekilde yenilenmesini içerecek, bu da çeliğin kalitesini artıracak ve yüksek katma değerli ürünlerle şirketin ürün portföyünü genişletecek.


Etiketler: çelik üretimi  Liberty Steel  hurda  yatırım  Çek Cum.  hammaddeler  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09  Kas

BHP karbon salımını azaltmak için Baowu ile mutabakat anlaşması imzaladı
06  Kas

JFE Steel 2030 yılı itibarıyla karbon salımını %20 azaltmak için yatırım yapacak
05  Kas

ArcelorMittal’in operasyonel performansı beklenenden fazla iyileşti
30  Eki

AB çelik sektörü 2021’in daha iyi geçmesini bekliyor
22  Eki

Almanya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %9,7 düştü