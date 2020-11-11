Liberty Steel Ostrava tesisinde iki hibrit fırın kuracak

Çarşamba, 11 Kasım 2020 12:17:47 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, Çek Cumhuriyeti’ndeki Ostrava tesisine kurulacak olan yeni hibrit fırınlar için kamu ihale sürecini başlattığını açıkladı. Projeler, Avrupa’da türünün ilk örneği ve 2030 yılına kadar Ostrava’nın karbonsuz üretim yapmasını hedefliyor.

İki adet hibrit fırın, 2023 yılına kadar tesisin mevcut dört adet tandem fırınının yerini alacak. Yeni fırınlar toz salımını %60 azaltırken, 2025 yılına kadar 400 kV’luk enerji hattı kurulduğunda fırınlar %70 oranında hurda kullanabileceğinden karbon salımını %50 düşürecek. Bu da ithal kömür ile demir cevherine olan bağımlılığı azaltacak.

Liberty Steel Group’un İcra Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, “Bu proje, Liberty Ostrava’nın dönüşümü için önemli bir adım. Yeni fırınlar tesisteki karbon salımını azaltacak, bu da Liberty Ostrava’da karbonsuz Greensteel üretme yolunda ilerleyeceğimiz anlamına geliyor,” dedi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Liberty Steel Group önümüzdeki on yıl içinde Ostrava çelik tesislerinin gelişimine toplam 750 milyon € yatırım yapmayı planlıyor. Çelik tesisinin yenilenmesine ek olarak, dönüşüm aynı zamanda çelik haddehanelerinin kapsamlı bir şekilde yenilenmesini içerecek, bu da çeliğin kalitesini artıracak ve yüksek katma değerli ürünlerle şirketin ürün portföyünü genişletecek.