Liberty Magona Ağustos itibarıyla faaliyetlerine yeniden başlayacak

Cuma, 18 Haziran 2021 16:31:04 (GMT+3) | Brescia

Liberty Downstream Synergies CEO’su ve Liberty’nin İtalya’daki Piombino, Belçika’daki Liège ve Lüksemburg’daki Dudelange bölgelerinde bulunan tesislerinin idaresinden sorumlu Renaud Moretti, dün yerel sendikalara Liberty Magona’nın Piombino’daki tesisinin en az bu yılın Ağustos ayına kadar faaliyet göstermeyeceğini açıklamıştı.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Magona tesisinde 500’ün üzerinde işçi en az üç haftalık süreyle işten çıkarılmaya başladı ve tesisteki tüm üretim faaliyetleri hammadde eksikliği nedeniyle Haziran ortasından itibaren durduruldu. Yerel sendikalar Fim, Fiom ve Uilm tarafından yapılan açıklamada, “Liège’deki tesisin ArcelorMittal’e olan borcu 50 milyon €’dan 8 milyon €’ya indirildi,” ifadelerine yer verildi ve bu borcun iki ila üç hafta içerisinde kapanması bekleniyor. Açıklamada, “ArcelorMittal’in Magona’ya yeniden sac tedariki sağlamaya başlaması gerek,” ifadeleri kullanıldı. Sonuç olarak, tesisin Temmuz ayında da kapalı kalması beklenirken, Ağustos ve Eylül’de yeniden tam kapasiteyle faaliyet göstereceği düşünülüyor.

Moretti, Liberty Group’un yeni ekonomik çözümler bulmaya ve tedarikçilerini artırmaya çalıştığını söyledi. Öte yandan, Romanya’da bulunan Liberty Galati tesisiyle bir işbirliği yapılacağı, ancak bunun için daha zaman olduğu duyuldu. Son olarak Moretti, Piombino tesisinin en azından kısa vadede diğer şirketlere satılma ihtimalinin olmadığını ifade etti.