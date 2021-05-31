Liberty Magona’nın çalışanları geçici olarak işten çıkarılacak

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 17:14:10 (GMT+3) | Brescia

İtalya’nın Piombino kentinde yer alan Liberty Magona’nın üretim tesisinde istihdam edilen çalışanlara yönelik işten çıkarma süreci, 7 Haziran tarihi itibarıyla başlayacak.

En az üç hafta sürecek süreç, geçici çalışanlar da dahil olmak üzere 550 çalışanı kapsıyor. İşten çıkarmanın sebebi olarak, ana şirket Liberty Steel’de yaşanan kriz ve ArcelorMittal’in Liberty Magona’ya özellikle sac olmak üzere hammadde tedarikini engellemesi sonucu ortaya çıkan malzeme tedariki sorunu gösteriliyor. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Liberty Magona, mali durumunun iyi olması ve siparişlerinin tamamıyla dolu olmasına rağmen üretim tesislerini kapatmak zorunda kalacak.

Yerel sendikalar, ArcelorMittal’in, Liberty’nin ana finansörü Greensill Capital’in iflasının ardından Liège’de yer alan tesisinin ödenmemiş kredi borcu olduğu gerekçesiyle yarı mamul sevkiyatlarını tamamen durdurduğunu söyledi. Söz konusu sendikalar ayrıca, bu durumundan çıkmanın tek yolunun tesisin satılması olduğunu ekledi. Fim, Fiom ve Uilm Sendikaları, Liberty Group’un sahibi Sanjeev Gupta ve İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti ile bir araya gelerek, Magona’nın, İtalya devleti ve ArcelorMittal ile ortak işletilen Taranto merkezli Acciaierie d’Italia’nın tesisi aracılığıyla gerekli arzı elde ettiğinden emin olmak istiyor.

Gupta, yakın zaman önce, Liberty Primary Metals Australia’nın varlıkları kurtarmaya çalışırken İngiltere’de ve Fransa’daki stratejik olmayan tesislerin satışını içeren bir yeniden yapılandırma planı açıklamıştı.