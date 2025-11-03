LEWL liderliğindeki konsorsiyum SAIL’in pelet tesisi inşaat ihalesini kazandı

Hindistan merkezli Lloyds Engineering Works Limited (LEWL), Primetals Technologies India Limited (PTIL) ve Avusturya merkezli Primetals Technologies GmbH ortaklığında kurulan konsorsiyum, Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Batı Bengal eyaletindeki IISCO Steel Plant tesisinde inşa edilecek, yıllık 4,3 milyon mt kapasiteli bir pelet tesisinin tasarımı ve inşaatı için açılan ihaleyi kazandı.

SAIL tarafından konsorsiyuma gönderilen kabul mektubuna göre projenin sözleşme değeri yaklaşık 6,13 milyar INR (69 milyon $) olarak açıklandı.

Projenin, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 36 ay içinde tamamlanması planlanıyor.