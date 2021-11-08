Labrador Iron Ore üçüncü çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 08 Kasım 2021 13:38:47 (GMT+3) | San Diego

Labrador Iron Ore Royalty Company (LIORC), 30 Eylül tarihinde sona eren üçüncü çeyreğe ilişkin faaliyet kârını ve nakit akışını açıkladı.

Demir cevheri ile pelet fiyatları arasındaki artış, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını olumlu etkilese de söz konusu artış, satışa yönelik konsantre hacmindeki düşüşle dengelendi. Üçüncü çeyrekte, satış gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 52,4 milyon $’a kıyasla 74,2 milyon $ oldu. Ayrıca, söz konusu dönemde, Iron Ore Company of Canada’dan (IOC) elde edilen hisse senedi gelirleri, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 34,9 milyon $’a kıyasla 60,5 milyon $ oldu.

Hisse başına elde edilen net kâr, 2020 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %82 artışla 1,64$’a çıktı. Şirketin hisse başına düzenlenmiş nakit akışı, üçüncü çeyrekte, satış gelirlerinin yükselmesi ve IOC’nin temettü ödemesi yapma kararı alması sonucunda yıllık %333 artışla 1,99$ seviyesinde yer aldı. IOC, LIORC’ye 85,8 milyon $’lık temettü ödemesi yaptı.

Üçüncü çeyrekte, demir cevheri fiyatları, küresel çelik üretiminin büyük bir çoğunluğunu ve uluslararası demir cevheri talebinin %70’ten fazlasını oluşturan Çin’in ham çelik üretimini yıllık bazda düşürmeye yönelik kısıtlamalar getirmesi nedeniyle ikinci çeyrekte kaydedilen rekor seviyelere kıyasla geriledi. Dünya Çelik Birliği’ne göre, Çin’in ham çelik üretimi, üçüncü çeyrekte, çeyreklik bazda %16 ve yıllık %14 düşüş gösterdi. Ayrıca, üç büyük demir cevheri üreticisi olan Vale, Rio Tinto ve BHP’nin demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %9 artarken, 2020 yılının aynı çeyreğine kıyasla değişim göstermedi.

Toplam konsantre üretimi, söz konusu çeyrekte, işçi ve ekipman sıkıntısı nedeniyle çeyreklik bazda %18 ve yıllık %8 düşüşle 3,9 milyon ton seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte, yıllık bakım çalışmalarına bağlı olarak üretime verilen ara, beklenenden uzun sürdü.

IOC’nin satışa yönelik konsantre ve pelet üretimi, ikinci çeyreğe kıyasla %20 ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %8 düşüşle 3,7 milyon mt oldu.

Satışa yönelik konsantre üretimi, ikinci çeyreğe kıyasla %28 ve IOC’nin, 2020 yılında, pelet üretimini azaltıp satışa yönelik konsantre üretimini artırmaya yönelik aldığı karar ve konsantre üretiminin düşmesi sonucunda 2020 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %20 düşüşle 1,4 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte, pelet üretimi, bir önceki çeyreğe kıyasla %15 düşüşle ve IOC’nin 2020 yılında aldığı karara bağlı olarak yıllık %3 artışla 2,3 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Satışa yönelik konsantre ve pelet dahil olmak üzere IOC’nin toplam demir cevheri satış tonajı, ikinci çeyrekte çeyreklik bazda %2 artışla ve ürün bulunabilirliğinin az olması sonucunda yıllık %10 düşüşle 4,2 milyon ton oldu.

Söz konusu çeyrekte, pelet satışları, ikinci çeyreğe kıyasla %5 ve 2020 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %1 artışla 2,4 milyon mt seviyesine çıktı. Satışa yönelik konsantre satış tonajı, bir önceki çeyreğe kıyasla %2 ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %22 geriledi.