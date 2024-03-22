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Kardemir Nisan-Haziran dönemi için satış miktarlarını açıkladı

Cuma, 22 Mart 2024 11:16:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın Nisan-Haziran dönemi için planlanan nervürlü inşaat demiri, kütük, profil ve kangal/çubuk satış miktarlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde fiyat listeleri üzerinden %30’u Kardemir hissedarlarına öncelikli satış hakkı olarak tanınmak üzere, 160.000 mt nervürlü inşaat demiri, 212.000 mt kütük, 117.000 mt profil ve 109.000 mt kangal/çubuk satışı yapılacağı belirtildi.

Kardemir, talep sahibi müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 29 Mart 2024, Cuma günü, saat 17.00’a kadar şirketin satış ve pazarlama müdürlüğüne faks veya elektronik posta yoluyla veya elden müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.


Etiketler: Kütük Profil İnşaat Demiri Yarı Mamul Uzun Ürünler Türkiye Avrupa  Kardemir 

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