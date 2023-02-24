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< Güncel Çelik Haberleri

Kocaer Çelik tesislerinin yeşil dönüşümü için sertifika aldı

Cuma, 24 Şubat 2023 12:20:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) Fransa merkezli denetim ve sertifika kuruluşu Bureau Veritas tarafından yapılan Greencheck-Yeşil Kontrol Belgesi denetimi sonrasında en üst seviye olan altın sertifika aldığını açıkladı.

Söz konusu sertifikayla şirketin tesislerinin yeşil dönüşümü, çevresel performansları ve uluslararası standartlara uygunluk durumu belgelendirilmiş oldu.

Çevre, enerji, sera gazı, su, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin de aralarında bulunduğu 12 farklı kategoride değerlendirilen şirket, demir çelik sektöründe Greencheck Gold-Yeşil Uygunluk belgesi alan ilk firma oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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