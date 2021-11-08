Kocaer Çelik: Küresel ölçekte demir çelik sektöründe büyüme devam edecek

Pazartesi, 08 Kasım 2021 17:28:38 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg HT’ye konuşan Kocaer Çelik Genel Müdürü Tolga Demirkıran, pandemi, yükselen döviz kuru ve ABD-AB arasındaki 232. Madde’ye ilişkin anlaşmanın Türkiye çelik sektörü üzerindeki etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi ve yükselen kurun etkisiyle özellikle çelik sektörü olmak üzere tüm sektörlerin hareketli günler yaşadığını ifade eden Tolga Demirkıran, çelik sektörünün 2020 yılında beklentilerin üzerinde performans gösterdiğini ve küresel çelik piyasalarında büyüme eğiliminin devam edeceğini ifade etti. Bu yılın küresel nihai mamul talebinin %4,5 oranında büyümesiyle sona erebileceğini söyleyen Demirkıran, kurun, döviz ile alım-satım yapan şirketleri olumlu etkilerken, Türkiye çelik sektörünün de büyüme eğilimini etkileyecek bir faktör olduğunu belirtti.

Kocaer Çelik Genel Müdürü, Rusya’nın uyguladığı ek ihracat vergisiyle Türkiye’deki ara üreticilerin hammadde alımını zora soktuğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, ABD ile AB arasındaki yeni gümrük anlaşmasıyla Avrupa’nın ABD pazarına yöneleceğini, Avrupa’daki talebin de Türkiye’nin ihracat olanağını artıracağını öngören Tolga Demirkıran, “Avrupa’daki talebi karşılayacak en büyük oyuncu Türkiye olacak,” dedi.

Demirkıran, Kocaer Çelik ile ilgili olarak, “Türkiye’nin en büyük 50 ihracatçı şirketleri arasında yer almayı hedefliyoruz. 2021 yılının sonu itibarıyla 400 milyon $’ın üzerinde ciro ve 300 milyon $’ın üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz, 2022 yılında ise 500 milyon $ ciro ve 400 milyon $ ihracatla yaklaşık %25 büyüme öngörüyoruz,” şeklinde konuştu.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kocaer Çelik, Aliağa’da yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımla yıllık 100.000 mt üretim kapasitesine sahip galvaniz tesisini hayata geçirecek ve bu yatırımla 200’e yakın kişiye ek istihdam sağlayacak. Özellikle enerji, inşaat ve altyapı sektörlerine tedarik sağladıklarını ifade eden Kocaer Çelik Genel Müdürü Tolga Demirkıran, bu sektörlerle birlikte otomotiv ve ulaşım sektöründen gelen talebin önümüzdeki yıllarda artacağını belirtti.