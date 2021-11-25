Koç Metalürji Ocak ayında üretime ara verecek

Perşembe, 25 Kasım 2021 09:48:40 (GMT+3) | İstanbul

İskenderun merkezli Koç Metalürji, Ocak ayının ikinci yarısında başlatacağı planlı bakım çalışmaları için çelikhane faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Şirket, bakım çalışmaları kapsamında yeni trafo ve elektrik sistemlerinde iyileştirmeler yaparak enerji maliyetlerini düşürmeyi planlıyor. Duruşun yaklaşık 25 gün süreceği bildirildi.

Koç Metalürji’nin Osmaniye’de bulunan çelikhanesi yıllık 1,2 milyon mt sıvı çelik ve İskenderun’da bulunan haddehanesi ise 550.000 mt inşaat demiri kapasitesine sahip.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl Nisan ayında şirket çelikhanesini geçici olarak kapatma kararı almıştı ve çelikhane üretimi Haziran ayında yeniden başlamıştı.