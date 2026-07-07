Kıraç Galvaniz Bulgaristan ile imzaladığı iş birliği anlaşmasıyla iş hacminin 10 milyon €’ya ulaşmasını bekliyor

Kıraç Galvaniz, Bulgaristan Karayolları Altyapı Ajansı yeni ihale sürecini tamamlayana kadar ülkedeki hasarlı otokorkulukların bakım, onarım ve acil müdahale çalışmalarını yürütmek üzere Bulgaristan merkezli bir şirketle iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirket, söz konusu anlaşma kapsamında toplam yaklaşık 10 milyon € tutarında iş hacmi oluşmasını beklediğini dile getirdi. Anlaşmanın Bulgaristan Karayolları Altyapı Ajansı tarafından başlatılan yeni ihale sürecini yakından takip ettiğini ve Bulgaristan pazarındaki faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmesine imkân sağlayacağını kaydetti.

Kıraç Galvaniz ayrıca söz konusu anlaşmanın cirosuna olumlu katkı sağlamasını beklediğini vurguladı.