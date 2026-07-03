Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2026’nın Haziran ayında %3,08 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %1,80, 2025 yılının aynı ayına kıyasla %28,09 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %27,26 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,08 ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %26,81 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %21,83 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,85 ve yıllık %24,46 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %24,54 arttı.