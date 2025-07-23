Kazakistan merkezli Qarmet kömür zenginleştirme tesislerini yenileyecek

Basında çıkan haberlere göre eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, gelişmiş kuru zenginleştirme teknolojisi kullanarak kömür zenginleştirme tesislerini yenilemek üzere Çin merkezli Dadi Engineering Development Group Co., Ltd. ile stratejik bir ortaklık kurdu. Bu uzun vadeli iş birliğiyle Qarmet’in operasyonlarının verimliliğinin artırılması ve çevresel ayak izini önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Yeni anlaşma kapsamında Dadi, Qarmet’in kömür tesislerini iyileştirmek için en son teknoloji ekipman ve teknik uzmanlık sağlayarak endüstriyel ve teknolojik bir ortak olarak hizmet verecek.

Dadi ortaklığına ek olarak Qarmet, kendi kendine yeterlilik ve sürdürülebilirliği hedefiyle çok sayıda stratejik endüstriyel proje gerçekleştiriyor. Tesis enerji tedarikini iyileştirmek için yeni bir gaz boru hattı inşa etmek, yıllık toplam kapasitesi 1,5 milyon mt olan 8 ve 9 No’lu kok fırınları inşa etmek ve ithalata bağımlılığı azaltmak için bir döküm-haddeleme kompleksi ile bir inşaat demiri tesisi inşa etmek söz konusu projeler arasında yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Qarmet, geniş kapsamlı genişleme stratejisinin bir parçası olarak kömür üretimini 2028 yılına kadar dokuz milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor.